Врач оценил эффективность несложного метода борьбы с бессонницей

Психолог Майкл Бреус: дыхательная практика помогает быстро уснуть и справиться со стрессом

Клинический психолог, специалист по сну Майкл Бреус оценил популярный в TikTok метод борьбы с бессонницей с помощью дыхательной практики «4-7-8». Мнение специалиста приводит Metro.

Бреус признал, что дыхательная практика «4-7-8» помогает быстро уснуть и справиться со стрессом. Для выполнения этого несложного упражнения нужно вдохнуть, считая до четырех, потом задержать дыхание и досчитать до семи, а после — выдохнуть воздух на счет от одного до восьми. «Вы фактически избавляетесь от лишнего углекислого газа, а это означает, что сердцу надо будет меньше работать, так как снижается частота сердечных сокращений», — объяснил он.

По словам врача, эта дыхательная практика является естественным транквилизатором для нервной системы. При этом, в отличие от искусственных препаратов, она не теряет своей эффективности со временем, а, наоборот, усиливает ее.

Бреус рекомендовал выполнять дыхательное упражнение ежедневно, но не чаще двух раз за день.

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