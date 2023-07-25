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15:26, 25 июля 2023Из жизни

Полутораметровая змея приползла в московский детский сад и напугала детей

На территории детского сада на юге-востоке Москвы заметили змею длиной полтора метра

В Москве полутораметровая змея пробралась на территорию детского сада и школы. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Белореченской улице на юге-востоке города. Змею сначала заметили на территории школы, затем она приползла к соседнему детскому саду и, как утверждает Baza, напугала детей и воспитателей.

По оценке очевидцев, длина змеи составляет около 1,5 метра, внешне она напоминает гадюку. На место происшествия выехали экстренные службы.

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Считается, что в Москве обитают три вида змей: медянки, ужи и гадюки. Ужи иногда вырастают до полутора метров в длину, гадюки и медянки значительно меньше, их длина редко достигает даже одного метра.

Шансы встретить в Москве этих змей очень невелики. В Красной книге Москвы медянка помечена как вероятно исчезнувший вид. Что касается гадюк, то в течение последних пяти лет специалисты «Мосприроды» ни разу не зафиксировали их присутствие на московских природных территориях.

В июне сообщалось, что жители Москвы и Московской области все чаще сообщают о змеях, которых видят вблизи жилых домов. Герпетолог Владислав Старков предположил, что пресмыкающиеся сбежали от людей, занимавшихся отловом змей, и начали размножаться. Зоолог Евгений Рыбалтовский считает, что змей привлекла возможность укрыться в подвалах, а также мусор, который всегда есть рядом с человеком.

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    Олег Парамонов
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