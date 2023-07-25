Звезда «Эйфории» примерила кожаный наряд с глубоким декольте

Актриса Сидни Суини примерила откровенный кожаный наряд с глубоким декольте

Американская актриса Сидни Суини примерила откровенный кожаный наряд в рокерском стиле. Соответствующий ролик появился на странице ее стилистки Молли Диксон в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летнюю звезду «Эйфории» сняли в образе, состоящем из черного боди, декорированного многочисленными шипами и молниями, с глубоким декольте. При этом ноги знаменитости были обрамлены кожаными деталями в форме звезд, связанных между собой с помощью веревок и специальных колец. Кроме того, Суини примерила короткие перчатки без пальцев и показала длинный маникюр бордового цвета.

Свой образ актриса дополнила укладкой на длинных светлых волосах, а также макияжем в нейтральных оттенках. «Рок-н-ролл, Сидни. Уже не могу дождаться выхода этого видео», — подписала свой пост стилистка.

Ранее в июле Сидни Суини в бикини попала в объектив папарацци. Звезду «Эйфории» сняли во время отпуска на Ибице с друзьями. Знаменитость отправилась к океану в бикини черного цвета с декором в виде кольца на лифе. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.