Стало известно о переговорах Турции и Великобритании о продлении зерновой сделки

Британский премьер заявил о тесном сотрудничестве с Турцией по продлению зерновой сделки

Лондон и Анкара тесно сотрудничают с целью возобновления черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает агентство Reuters.

«Премьер-министр заявил, что Великобритания тесно сотрудничает с Турцией по продлению зерновой сделки», — отметило официальный представитель британского премьера.

По его словам, Лондон намерен использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН «для осуждения политики России» по этому и другим вопросам.

Черноморская зерновая инициатива прекратила действие 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что возобновить соглашение удастся только при выполнении требований Москвы.