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13:08, 25 июля 2023Мир

Стало известно о переговорах Турции и Великобритании о продлении зерновой сделки

Британский премьер заявил о тесном сотрудничестве с Турцией по продлению зерновой сделки

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Лондон и Анкара тесно сотрудничают с целью возобновления черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает агентство Reuters.

«Премьер-министр заявил, что Великобритания тесно сотрудничает с Турцией по продлению зерновой сделки», — отметило официальный представитель британского премьера.

По его словам, Лондон намерен использовать свое председательство в Совете Безопасности ООН «для осуждения политики России» по этому и другим вопросам.

Черноморская зерновая инициатива прекратила действие 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что возобновить соглашение удастся только при выполнении требований Москвы.

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    Глеб Бажуткин
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