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14:52, 25 июля 2023Мир

В России назвали цель нового выделения помощи США Украине

Сенатор Джабаров: США продолжают выделять помощь Украине для продолжения конфликта

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

США продолжают выделять деньги Украине, чтобы конфликт с Россией продолжался. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему Вашингтон до сих пор финансово помогает Киеву.

«Каждое объявление [президента США Джо] Байдена об очередной помощи Украине лишь в очередной раз подчеркивает, что задача Вашингтона — любой ценой продолжить вооруженное противостояние России и Украины. Чем дольше будут продолжаться военные действия, тем больше целей Вашингтон будет достигать. Во-первых, Украина будет брать на себя весь удар противостояния, а какой ценой — это мало кого интересует. С другой стороны, они рассчитывают, что Россия будет ослабевать от того, что постоянно воюет», — считает сенатор.

Их желание поставлять все новую и новую помощь свидетельствует о том, что они не заинтересованы в начале мирных переговоров между Россией и Украиной

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Агентство Associated Press со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Киев получит дополнительный пакет военной помощи от США на сумму 400 миллионов долларов. В материале говорится, что в него войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) и нанодроны для разведки.

Издание Newsweek также отмечает, что Украине передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin, ракеты для реактивных систем HIMARS, а также переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Кроме того, новый пакет помощи подготовил Евросоюз. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter написала, что Киев получит 1,5 миллиарда евро на ремонт инфраструктуры и поддержку страны.

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    Варвара Кошечкина
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