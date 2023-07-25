Футбольные клубы из Саудовской Аравии получат 19 миллиардов евро на трансферы

Футбольные клубы из Саудовской Аравии получат от Минспорта 19 миллиардов евро на трансферы

Министерство спорта Саудовской Аравии выделит местным футбольным клубам более 19 миллиардов евро на трансферы. Об этом в Twitter сообщил журналист Бен Джейкобс.

По его словам, такую сумму команды получат до 2030 года. Он не уточнил, как будут распределяться средства.

24 июля стало известно, что «Аль-Хилаль» заявил ПСЖ о готовности купить форварда Килиана Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Саудовцы сделали парижанам официальное предложение. Переговоры с представителями игрока пока не велись.

В чемпионате Саудовской Аравии выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Нападающий получает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год и является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.