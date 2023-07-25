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12:38, 25 июля 2023Спорт

Футбольные клубы из Саудовской Аравии получат 19 миллиардов евро на трансферы

Футбольные клубы из Саудовской Аравии получат от Минспорта 19 миллиардов евро на трансферы

Фото: Reuters

Министерство спорта Саудовской Аравии выделит местным футбольным клубам более 19 миллиардов евро на трансферы. Об этом в Twitter сообщил журналист Бен Джейкобс.

По его словам, такую сумму команды получат до 2030 года. Он не уточнил, как будут распределяться средства.

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22 июля 2023

24 июля стало известно, что «Аль-Хилаль» заявил ПСЖ о готовности купить форварда Килиана Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Саудовцы сделали парижанам официальное предложение. Переговоры с представителями игрока пока не велись.

В чемпионате Саудовской Аравии выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Нападающий получает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год и является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

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    Алексей Гусев
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