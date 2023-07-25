Трамп высказался о выступлениях Нурмагомедова

Дональд Трамп оценил выступления Нурмагомедова в UFC словами «Хабиб был великолепен»

Бывший президент США Дональд Трамп оценил выступления экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит YouTube-канал промоушена.

«Я думаю, что Хабиб был великолепен. Похоже, что он, вероятно, не вернется. Прошлой ночью я спрашивал Дэйну Уайта: где Хабиб? ты собираешься заставить его вернуться?» — сказал Трамп.

26 апреля портал Sherdog включил Нурмагомедова в топ-3 лучших бойцов 2010-х годов. Россиянин занял третье место в рейтинге. Возглавил список американец Джон Джонс, обладающий поясом UFC в тяжелом весе. Вслед за ним расположился его соотечественник Деметриус Джонсон, бывший чемпион организации в наилегчайшем весе.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.