Нурмагомедова включили в топ-3 лучших бойцов 2010-х годов

Хабиб Нурмагомедов занял третье место в рейтинге лучших бойцов 2010-х по версии Sherdog

Портал Sherdog составил рейтинг лучших бойцов 2010-х годов. Топ-10 приводится на сайте издания.

Лидером рейтинга стал американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий и обладающий поясом организации в тяжелом весе. Вслед за ним расположился его соотечественник Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе.

По версии Sherdog, третье место занял россиянин Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, в рейтинг были включены американцы Даниэль Кормье, Стипе Миочич и Генри Сехудо, бразильцы Аманда Нуньес, Жозе Альдо и Андерсон Силва, а также ирландец Конор Макгрегор.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.