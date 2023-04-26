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16:59, 26 апреля 2023Спорт

Нурмагомедова включили в топ-3 лучших бойцов 2010-х годов

Хабиб Нурмагомедов занял третье место в рейтинге лучших бойцов 2010-х по версии Sherdog
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Christopher Pike / Reuters

Портал Sherdog составил рейтинг лучших бойцов 2010-х годов. Топ-10 приводится на сайте издания.

Лидером рейтинга стал американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий и обладающий поясом организации в тяжелом весе. Вслед за ним расположился его соотечественник Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе.

По версии Sherdog, третье место занял россиянин Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, в рейтинг были включены американцы Даниэль Кормье, Стипе Миочич и Генри Сехудо, бразильцы Аманда Нуньес, Жозе Альдо и Андерсон Силва, а также ирландец Конор Макгрегор.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Дарья Коршунова
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