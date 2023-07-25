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08:48, 25 июля 2023Мир

В МИД рассказали об отсутствии российских военных в Африке

Посол МИД Озеров: военного присутствия России на африканском континенте нет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил о полном отсутствии российских военных на африканском континенте. Обращения ряда стран Африки к Москве касаются помощи в обеспечении безопасности, уточнил он в интервью РИА Новости.

«У нас и нет там военного присутствия. Есть обращения к российской стороне за помощью в обеспечении безопасности. Это не военное присутствие. Военное присутствие — это когда войска направляют», — объяснил дипломат.

По его словам, российская сторона направляет инструкторов по просьбе самих африканских государств. Кроме того, страны закупают у Москвы продукцию военного назначения. При этом Озеров отметил, что военным присутствием можно назвать базы США на африканском континенте и их разведывательные центры.

Проблема терроризма как в Африке, так и во всем остальном мире, носит трансграничный характер, резюмировал дипломат.

Ранее Озеров рассказал, что попытки западных стран надавить на глав африканских государств и отговорить их от поездки в Россию на саммит оказались безуспешными. По его словам, Запад постоянно оказывает давление на страны Африки, в частности, требуя от них «выбрать лагерь».

Кроме того, по словам посла, присутствие России в африканских странах не несет угрозы для стран континента, развитие сотрудничества не направлено против них. По его словам, Москва, укрепляя связи с Африкой, не требует разрывать отношения с другими странами, в отличие от западных государств.

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    Марина Совина
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