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16:24, 25 июля 2023Спорт

Эксперты рассказали о преимуществах тренировок с гирей

Фитнес-эксперт Поркари рассказал, что рывки гири позволяют проработать все мышцы тела

Фото: Mads Eneqvist / Unsplash

Кандидат медицинских наук Джон Поркари рассказал о преимуществах тренировок с гирей. Его слова приводит Shape.

По словам специалиста, движения с гирей являются невероятно энергоемкими. Например, при выполнении рывков задействованы мышцы всего тела. «Задействованы те мышцы тела, что не участвуют в работе в любой другой высокоинтенсивной интервальной тренировке, например, в беге или езде на велосипеде, где основная нагрузка приходится на мышцы ягодиц и ног», — пояснил Поркари. Он отметил, что интервальные тренировки с гирей эффективны при борьбе с жиром на талии.

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Махи гирей, по словам эксперта, помогают проработать мышцы кора. Импульс, благодаря которому гиря перемещается в пространстве, стабилизирует позвоночный столб для управления весом и динамики движения, а также нагружает мышцы живота.

Тренер Даша Андерсон добавила, что рывок гири или кач — это также работа на баланс. «Из-за смещенного центра тяжести снаряда, вашему телу придется работать усерднее и удержание равновесия заставит все мышцы кора трудится в усиленном режиме, компенсируя нестабильность гири», — пояснила она.

19 июля эксперт по фитнесу и питанию Ирина Ротач раскрыла секрет идеальных ягодиц невесты нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, модели Джорджины Родригес. Ротач рассказала, что для этого Родригес выполняет выпрыгивания со штангой.

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    Андрей Стрельцов
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