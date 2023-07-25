Захарова назвала США спонсором гибели военкора Журавлева после осуждения атаки на него

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Карпентер ранее заявил, что США осуждают любые атаки на представителей прессы. Захарова высказала мнение, что «нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает», назвав Вашингтон спонсором «террористической деятельности киевской шайки».

«Они никак не могут “осуждать атаки”, производимые на их собственные средства», — добавила представитель МИД РФ, призвав США не стесняться вслух называть Украину ответственной за гибель Журавлева.

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины по российским журналистам кассетными боеприпасами, в результате которого погиб военкор Ростислав Журавлев.

О гибели Журавлева при украинском обстреле в зоне СВО стало известно 22 июля.