Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 25 июля 2023Мир

Захарова назвала США спонсором гибели военкора Журавлева

Захарова назвала США спонсором гибели военкора Журавлева после осуждения атаки на него

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Карпентер ранее заявил, что США осуждают любые атаки на представителей прессы. Захарова высказала мнение, что «нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает», назвав Вашингтон спонсором «террористической деятельности киевской шайки».

«Они никак не могут “осуждать атаки”, производимые на их собственные средства», — добавила представитель МИД РФ, призвав США не стесняться вслух называть Украину ответственной за гибель Журавлева.

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины по российским журналистам кассетными боеприпасами, в результате которого погиб военкор Ростислав Журавлев.

О гибели Журавлева при украинском обстреле в зоне СВО стало известно 22 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пришла на помощь НАСА из-за проблем в Хьюстоне

    Шойгу прибыл в Северную Корею

    Байден выдвинул кандидата на пост замглавы Пентагона

    Украине предрекли развал из-за некомпетентности Зеленского

    Семья невесты избила жениха из-за лысины

    Захарова назвала США спонсором гибели военкора Журавлева

    Появилась информация о жизни Исинбаевой в Испании

    На Украине выявили большое число коррупционных схем Минобороны

    Названы способы купить квартиру без ипотеки

    Актер серий «Ералаша» 90-х годов раскритиковал новые выпуски киножурнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости