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04:09, 23 июля 2023Мир

Посольство России назвало США ответственными за удар ВСУ по журналистам

Посольство РФ назвало США ответственными за удар ВСУ по российским журналистам

Фото: Stringer / Reuters

Посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским журналистам кассетными боеприпасами, в результате которого погиб военкор Ростислав Журавлев. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии назвали «ничтожными» слова американских чиновников о том, что Киев будет использовать данные средства «избирательно и ответственно». В посольстве отметили, что Соединенные Штаты теряют контроль над своими марионетками. «ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния <...> На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан», — добавили в посольстве.

Дипмиссия подчеркнула, что Журавлев погиб в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины.

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    Марина Совина
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