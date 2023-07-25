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13:54, 25 июля 2023Спорт

Стало известно о сомнениях главного тренера «Лацио» в трансфере Захаряна

La Gazzetta dello Sport: главный тренер «Лацио» Сарри пока не одобрил трансфер Захаряна
Маурицио Сарри

Маурицио Сарри. Фото: Massimo Pinca / Reuters

Стало известно о сомнениях главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри в трансфере хавбека «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, специалист хочет подписать футболиста, который мог бы сразу заменить Сергея Милинковича-Савича, перешедшего в саудовский «Аль-Хилаль». Захаряна в клубе рассматривают как игрока на будущее, поэтому Сарри пока не одобрил этот трансфер.

При этом отмечается, что «Лацио» уже согласовал с бело-голубыми условия сделки. Полузащитник может перейти в команду за 10 миллионов евро без учета бонусов.

Ранее издание Sport24 сообщало, что Захарян близок к переходу в «Лацио». Утверждалось, что клубы ведут активные переговоры, а сделка близка к завершению.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал десять результативных передач.

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    Ксения Курашкина
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