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09:29, 25 июля 2023Спорт

Теннисист Зверев прокомментировал обвинения в нанесении телесных повреждений

Александр Зверев отверг обвинения в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке

Фото: Frank Molter / dpa / Globallookpress.com

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал обвинения в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Бренде Патеа. Его слова приводит Hamburger Abendblatt.

«Я полностью отвергаю обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше об этом говорить не буду», — заявил спортсмен.

19 июля стало известно, что Патеа, от которой у теннисиста есть дочь, потребовала возбудить в отношении него уголовное дело. «Прокуратура Берлина подала заявление о наложении штрафа на звезду тенниса в рамках упрощенного судопроизводства», — говорилось в сообщении RTL. По информации источника, сумма штрафа может составить до полумиллиона евро.

Зверев — олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в одиночном разряде. Он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен дважды побеждал на Итоговом турнире ATP.

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    Андрей Стрельцов
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