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18:49, 19 июля 2023Спорт

В отношении Зверева потребовали возбудить дело о нанесении телесных повреждений

Бывшая девушка немецкого теннисиста Зверева обвинила его в нанесении телесных повреждений

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

В отношении немецкого теннисиста Александра Зверева требуют возбудить уголовное дело о нанесении телесных повреждений. Об этом сообщает RTL.

26-летнего спортсмена обвинила его бывшая девушка Бренда Патеа, от которой у него есть дочь. «Прокуратура Берлина подала заявление о наложении штрафа на звезду тенниса в рамках упрощенного судопроизводства», — говорится в сообщении. По информации источника, сумма штрафа может составить до полумиллиона евро.

В ноябре 2020 года еще одна бывшая девушка спортсмена, Ольга Шарыпова, обвинила его в домашнем насилии. Она рассказала, что во время ссоры он пытался задушить ее подушкой, ударил головой о стену и выкручивал руки. Шарыпова добавила, что у нее нет доказательств произошедшего, но она готова пройти любые проверки, включая детектор лжи. Однако в итоге женщина не стала обращаться в правоохранительные органы.

Зверев — олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио в одиночном разряде. Он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Немец дважды побеждал на Итоговом турнире ATP.

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    Дарья Коршунова
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