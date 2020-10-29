Бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в попытке задушить ее

Бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Шарыпова заявила, что раньше боялась рассказать о случившемся из-за реакции общественности. По словам девушки, в августе прошлого года во время ссоры спортсмен пытался задушить ее подушкой, ударил головой о стену и скручивал руки. Она добавила, что у нее нет доказательств произошедшего, но она готова пройти любые проверки, включая детектор лжи.

23-летний Зверев пока не прокомментировал обвинения.

28 октября другая бывшая девушка Зверева Бренда Патеа в интервью Bild заявила, что ждет от теннисиста ребенка. По словам модели, она планирует растить ребенка одна.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2020 году он дошел до финала US Open. Всего в активе теннисиста 13 титулов турниров АТР.