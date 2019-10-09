Теннисист попал мячом в челюсть оператору

Видео: @TennisTV / Twitter

Немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев попал мячом по лицу телеоператора в ходе матча турнира серии «Мастерс» против Жереми Шарди в китайском Шанхае. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Tennis TV.

Зверев справился с подачей оппонента и отбил мяч. Однако после отскока от корта снаряд угодил в челюсть оператора. Немецкий теннисист жестом извинился перед пострадавшим.

Зверев уступил Шарди. Последний вышел в следующий раунд турнира, где ему предстоит матч против россиянина Андрея Рублева.

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