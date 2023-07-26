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01:08, 26 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о своей ярости к украинским чиновникам

Президент Украины Зеленский потребовал от чиновников работать на территории своей страны

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK

Депутаты, судьи, начальники военкоматов и другие украинские чиновники должны работать на территории своей страны и на благо своего народа. Об этом требовании заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", вас не будет таких», — пригрозил глава государства. Он добавил, что испытывает ярость по отношению к предателям, которые ставят свою выгоду выше интересов Украины.

В конце июня были анонсированы проверки всех украинских военкоматов. 25 июля Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты этих проверок.

Все началось со скандального расследования о начальнике одесского военкомата Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Борисов пытался скрыться от следствия, однако украинским силовикам удалось задержать экс-военкома в Киеве.

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    Александра Синицына
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