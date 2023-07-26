Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:59, 26 июля 2023Забота о себе

Актер рассказал о заставившем его бросить пить позорном случае на съемках

Актер Бобби Ли бросил наркотики после того, как не смог прочесть сценарий на съемках

Фото: Phillip Chin / WireImage / Getty Images

Американский стендап-комик и актер Бобби Ли признался, что позорный случай, произошедший с ним во время съемок продолжения «Секса в большом городе», заставил его бросить употребление наркотиков и алкоголя. Об этом он рассказал в подкасте Broad Ideas, пишет People.

По словам Ли, он решил избавиться от зависимостей после того, как из-за изменений в графике пришел на съемки эпизода в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. «Я был на Гавайях, был пьян до потери сознания, когда мне позвонил мой агент и сказал: "Ты нужен им в Нью-Йорке"», — рассказал Ли. Актер вспоминает, что весь полет находился без сознания, поскольку перед посадкой на борт принял дозу наркотиков.

Сразу по прибытии комика отвезли на площадку, где он должен был сняться в сцене с Сарой Джессикой Паркер. «Мое лицо просто покрылось потом. Я помню, что был под кайфом и очень пьяным. Я читал сценарий и вообще не мог понять, что я должен говорить», — вспоминает Ли.

Материалы по теме:
Брэду Питту — 59. Как грубиян без актерского образования стал главным секс-символом Голливуда, несмотря на алкоголизм?
Брэду Питту — 59.Как грубиян без актерского образования стал главным секс-символом Голливуда, несмотря на алкоголизм?
18 декабря 2022
Деспотичный отец, крах карьеры и попытка суицида. Как живет оставшийся на Рождество «один дома» Маколей Калкин?
Деспотичный отец, крах карьеры и попытка суицида.Как живет оставшийся на Рождество «один дома» Маколей Калкин?
25 декабря 2022

Актер признался, что тот день мог разрушить его карьеру, но стал моментом, подтолкнувшим его к началу борьбы с зависимостями. По словам американца, с тех пор прошло полтора года, и все это время он был трезвым. Ли рассказал, что сумел научиться поддерживать уверенность в себе без дополнительной стимуляции веществами. «Иногда я смотрю в зеркало и говорю себе: "Парень, ты очень усердно работал, ты прошел через многое и так много рисковал, у тебя есть талант". Непросто говорить такие вещи самому себе, потому что это звучит высокомерно», — добавил он.

Ранее модель Кара Делевинь рассказала об изменениях в жизни после отказа от алкоголя. По ее словам, участие в программе «12 шагов» помогло стать ей спокойнее и ментально стабильнее.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший агент ЦРУ заявил в Конгрессе США об обнаружении внеземных биотехнологий

    В Белом доме высказались об обучении украинских летчиков пилотированию F-16

    Российская нефть рекордно подорожала

    Туристы избили полицейских стульями у стриптиз-клуба в Испании и попали на видео

    В МИД России назвали последствия высылки дипломатов из Молдавии

    Актер рассказал о заставившем его бросить пить позорном случае на съемках

    Стало известно об испортившейся атмосфере в ПСЖ из-за трансфера Мбаппе

    Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

    Путин начал переговоры с президентом Египта

    Названа цена самой дорогой новой квартиры в Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости