Актер рассказал о заставившем его бросить пить позорном случае на съемках

Актер Бобби Ли бросил наркотики после того, как не смог прочесть сценарий на съемках

Американский стендап-комик и актер Бобби Ли признался, что позорный случай, произошедший с ним во время съемок продолжения «Секса в большом городе», заставил его бросить употребление наркотиков и алкоголя. Об этом он рассказал в подкасте Broad Ideas, пишет People.

По словам Ли, он решил избавиться от зависимостей после того, как из-за изменений в графике пришел на съемки эпизода в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. «Я был на Гавайях, был пьян до потери сознания, когда мне позвонил мой агент и сказал: "Ты нужен им в Нью-Йорке"», — рассказал Ли. Актер вспоминает, что весь полет находился без сознания, поскольку перед посадкой на борт принял дозу наркотиков.

Сразу по прибытии комика отвезли на площадку, где он должен был сняться в сцене с Сарой Джессикой Паркер. «Мое лицо просто покрылось потом. Я помню, что был под кайфом и очень пьяным. Я читал сценарий и вообще не мог понять, что я должен говорить», — вспоминает Ли.

Актер признался, что тот день мог разрушить его карьеру, но стал моментом, подтолкнувшим его к началу борьбы с зависимостями. По словам американца, с тех пор прошло полтора года, и все это время он был трезвым. Ли рассказал, что сумел научиться поддерживать уверенность в себе без дополнительной стимуляции веществами. «Иногда я смотрю в зеркало и говорю себе: "Парень, ты очень усердно работал, ты прошел через многое и так много рисковал, у тебя есть талант". Непросто говорить такие вещи самому себе, потому что это звучит высокомерно», — добавил он.

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