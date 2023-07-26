В одной стране выгорели миллионы гектаров леса

Центр лесных пожаров Канады: с начала 2023 года в стране сгорело 12,1 млн гектаров леса

С начала 2023 года в Канаде сгорело 12,1 миллиона гектаров леса. Об этом говорится на сайте Центра лесных пожаров страны.

За год в стране возникало более 4,7 тысячи очагов возгорания, в настоящее время активными являются более тысячи очагов, за последний день появилось 14 новых точек.

Самые активные пожары наблюдаются в регионе Британская Колумбия (446 точек). В регионе Альберта — 138 точек возгорания, на северо-западных территориях — 128. Неконтролируемыми являются 665 точек возгорания, под контролем пожарных — 251 точка, 163 пожара удерживаются от распространения.

Ранее служба мониторинга атмосферы Copernicus сообщала, что пожары в Канаде навредили качеству воздуха как в самой стране, так и в соседних государствах, поскольку привели в рекордному выбросу углекислого газа. Смог от лесных пожаров в Канаде доходил до Нью-Йорка и Вашингтона в США.

Как отмечало Reuters, этот год должен быть особенно тяжелым для Канады, поскольку сезон лесных пожаров в стране начался рано, а сухая погода может продержаться до конца лета.