Шойгу в Северной Корее подарили цветы

ЦТАК: Шойгу в КНДР встретили на церемонии военной «миссии дружбы армии и народа» России

В КНДР, куда прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу, прошла церемония встречи «миссии дружбы армии и народа» России. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

На стоянке перед аэровокзалом, где встречали российского министра и его делегацию, развевались флаги двух стран, выставлен почетный караул, а одна из женщин-военнослужащих Корейской Народной Армии подарила Шойгу букет цветов.

Российскую делегацию в Северной Корее встретили «бурными аплодисментами», выражая «боевой привет и полную поддержку» армии и народу России.

О визите Сергея Шойгу в КНДР сообщалось ранее. Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов.

