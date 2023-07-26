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05:48, 26 июля 2023Россия

Шойгу в Северной Корее подарили цветы

ЦТАК: Шойгу в КНДР встретили на церемонии военной «миссии дружбы армии и народа» России

Фото: ЦТАК / Telegram-канал «РИА Новости»

В КНДР, куда прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу, прошла церемония встречи «миссии дружбы армии и народа» России. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

На стоянке перед аэровокзалом, где встречали российского министра и его делегацию, развевались флаги двух стран, выставлен почетный караул, а одна из женщин-военнослужащих Корейской Народной Армии подарила Шойгу букет цветов.

Российскую делегацию в Северной Корее встретили «бурными аплодисментами», выражая «боевой привет и полную поддержку» армии и народу России.

О визите Сергея Шойгу в КНДР сообщалось ранее. Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов.

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    Марина Совина
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