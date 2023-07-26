Россиянка описала обстановку на окруженном пожарами турецком курорте

Россиянка Лакирева назвала обстановку на окруженном пожарами турецком курорте спокойной

Обстановка в курортном турецком районе Кемер, который окружен пожарами, спокойная. Об этом сообщила находящаяся там туристка Екатерина Лакирева. Ситуацию она описала в беседе с «Лентой.ру».

Женщина находится в отеле Mirada Del Mar в курортном поселке Гейнюк. Туристы, по ее словам, спокойны, никакой паники нет. Запаха гари тоже не наблюдается.

«Обстановка спокойная. Вчера было хуже сильно, сегодня уже не так страшно. Всю ночь летали вертолеты, и продолжают до сих пор. Очагов возгорания новых не видно. Огонь высоко в горах. Сегодня нет такого сильного ветра, поэтому и нет сильного огня, насколько это видно. Все работают очень слаженно и очень быстро реагируют на новые очаги возгорания. Вчера весь день летала техника, и ее было очень много. Сейчас техники уже меньше», — поделилась Лакирева. Она также рассказала, что не собирается раньше времени покидать курорт.

Лесные пожары в Кемере Екатерина Лакирева

Ранее другая туристка Алла Лебедева рассказывала «Ленте.ру», что никто из отдыхающих не обращает внимания на пожароопасную обстановку вокруг Кемера.

Лесной пожар в районе турецкого города Кемер, где традиционно отдыхают российские туристы, продолжается уже более 36 часов. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра — по последним данным, сгорело 180 гектаров леса. Генеральное консульство России в Турции назвало курорт Кемер в Анталье местом с самой опасной ситуацией из-за лесных пожаров.

