Россиянам назвали самый опасный турецкий курорт

Генконсульство РФ в Турции: наиболее опасная ситуация из-за пожаров сложилась в Кемере

Генеральное консульство России в Турции назвало туристический курорт Кемер в Анталье местом, где сложилась наиболее опасная ситуация из-за бушующих в стране лесных пожаров. Об этом говорится в Telergam-канале консульства.

Начавшийся вечером 24 июля пожар в районе Дегирмендере Кемера распространился в лесах, расположенных к северу от основной зоны отдыха, отметили в консульстве. В настоящее время пожары в Турции фиксируются в лесных массивах на территории Антальи и Муглы. Возгорания возникли из-за аномально жаркой погоды — в середине июля в некоторых точках курортных зон температура достигала 48-50 градусов.

Находящихся в стране российских туристов во время стихийных бедствий попросили не покидать отелей. Им также рекомендовали быть внимательными, не гулять в лесных массивах, а также горах, и следить за новостями и обстановкой. Со ссылкой на турецкие власти в консульстве заявили, что огонь не угрожает гостиницам и другим местам, которые посещают отдыхающие.

При пожаре в районе Кемера сгорело более сотни гектаров леса. В настоящее время огонь распространен на площади 120 гектаров леса, заявлял ранее 25 июля министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

