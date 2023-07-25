Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:16, 25 июля 2023Среда обитания

Россиянам назвали самый опасный турецкий курорт

Генконсульство РФ в Турции: наиболее опасная ситуация из-за пожаров сложилась в Кемере

Фото: Firat Cakir / Anadolu Agency / Getty Images

Генеральное консульство России в Турции назвало туристический курорт Кемер в Анталье местом, где сложилась наиболее опасная ситуация из-за бушующих в стране лесных пожаров. Об этом говорится в Telergam-канале консульства.

Начавшийся вечером 24 июля пожар в районе Дегирмендере Кемера распространился в лесах, расположенных к северу от основной зоны отдыха, отметили в консульстве. В настоящее время пожары в Турции фиксируются в лесных массивах на территории Антальи и Муглы. Возгорания возникли из-за аномально жаркой погоды — в середине июля в некоторых точках курортных зон температура достигала 48-50 градусов.

Находящихся в стране российских туристов во время стихийных бедствий попросили не покидать отелей. Им также рекомендовали быть внимательными, не гулять в лесных массивах, а также горах, и следить за новостями и обстановкой. Со ссылкой на турецкие власти в консульстве заявили, что огонь не угрожает гостиницам и другим местам, которые посещают отдыхающие.

При пожаре в районе Кемера сгорело более сотни гектаров леса. В настоящее время огонь распространен на площади 120 гектаров леса, заявлял ранее 25 июля министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    США обвинили Россию в ударе по американскому дрону в Сирии

    Кандидат в президенты США попал в аварию

    Смену главы МИД Китая объяснили

    Авиаинспектор назвал самые необычные и жуткие грузы пассажирских самолетов

    Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в Москве

    Российское научное судно «Михаил Сомов» село на мель

    Сроки восстановления Крымского моста продлили

    52-летняя Лера Кудрявцева показала на видео метод омоложения

    Опасная инфекция начала подбираться к популярным у россиян курортам Таиланда

    Китай создаст группировку из 300 спутников ДЗЗ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости