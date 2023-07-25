Названа площадь сгоревшего в Турции леса

Минкультуры и туризма Турции: 120 гектаров леса сгорело при пожаре в районе Кемера

При пожаре в районе курортного города Кемер на юге Турции сгорело более сотни гектаров леса. Площадь пострадавшей территории назвал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, его слова передает ТАСС.

Вспыхнувший в 21:00 в понедельник, 24 июля, пожар в Анталье продолжается 14 часов. «Работы по тушению пожара продолжаются с воздуха и с земли. Пожар продолжается на площади 120 гектаров леса», — заявил чиновник.

В тушении задействованы 10 самолетов, 22 вертолета, 15 машин для подвоза воды, 28 пожарных машин, 12 единиц строительной техники, 13 бульдозеров и пять экскаваторов. Более тысячи человек личного состава работают над ликвидацией огня.

Ранее Россия направила в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты вылетели с аэропорта Платов Ростова-на-Дону в города Мугла и Измир. Эти модели оснащены тепловизорами, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне, позволяя проводить мониторинг и обнаруживать очаги пожаров.