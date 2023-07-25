Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:19, 25 июля 2023Среда обитания

Названа площадь сгоревшего в Турции леса

Минкультуры и туризма Турции: 120 гектаров леса сгорело при пожаре в районе Кемера
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kenan Gurbuz / Reuters

При пожаре в районе курортного города Кемер на юге Турции сгорело более сотни гектаров леса. Площадь пострадавшей территории назвал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, его слова передает ТАСС.

Вспыхнувший в 21:00 в понедельник, 24 июля, пожар в Анталье продолжается 14 часов. «Работы по тушению пожара продолжаются с воздуха и с земли. Пожар продолжается на площади 120 гектаров леса», — заявил чиновник.

В тушении задействованы 10 самолетов, 22 вертолета, 15 машин для подвоза воды, 28 пожарных машин, 12 единиц строительной техники, 13 бульдозеров и пять экскаваторов. Более тысячи человек личного состава работают над ликвидацией огня.

Ранее Россия направила в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для помощи в тушении лесных пожаров. Самолеты вылетели с аэропорта Платов Ростова-на-Дону в города Мугла и Измир. Эти модели оснащены тепловизорами, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне, позволяя проводить мониторинг и обнаруживать очаги пожаров.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых правилах призыва в России с 2024 года

    Главу района Ленобласти задержали по делу об обрушении пешеходного моста

    Избиение и ограбление москвички в подземном переходе попали на видео

    Менеджер Александра Емельяненко рассказал о самочувствии бойца

    Напавших на сотрудников Росгвардии россиян отправили в СИЗО

    Госдума закрепила в УПК норму о задержании при военном положении

    Госдума приняла поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат

    Перечислены последствия внедрения цифрового рубля в России

    Госдума приняла поправку о штрафах за неоказание содействия при мобилизации

    В Госдуме захотели денонсировать соглашение в рамках партнерской программы НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости