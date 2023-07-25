Россиянка рассказала о реакции туристов на пожар в районе Кемера

Туристка Лебедева заявила, что «никто не обращает внимания» на пожар вокруг курорта

Лесные пожары, которые охватили окрестности курортного турецкого города Кемер, где традиционно отдыхают российские туристы, пытается потушить авиация. Об этом сообщила находящаяся там туристка Алла Лебедева. Обстановку на месте она описала в беседе с «Лентой.ру».

«Мы в отеле Bona Dea, чуть правее в горах горит лес, с трех часов ночи и до этого времени его тушат. Задействовано много авиации, 10 единиц техники точно есть, вертолеты и самолеты летают. Она молодцы, но ветер, конечно, все портит», — поделилась очевидица.

По ее словам, туристы не чувствуют никакого специфического запаха, так как ветер идет в сторону гор. «Эвакуации пока не будет, но мы на берегу живем, а про отели около гор я не знаю. Тут круто, паники нет, никто не обращает внимания даже. Посмотрим, что будет вечером, когда ветер поменяет направление», — добавила женщина.

Алла Лебедева

Ночью в Кемере огонь вплотную подобрался к отелям. Всего лесные пожары охватили три турецких провинции — Анталью, Манису и Кахраманмараш, сообщало РИА Новости.

Ранее лесные пожары также охватили греческий остров Родос. Местные жители сообщили «Ленте.ру», что огонь уничтожил жилые дома и отели, из очагов эвакуировали порядка 30 тысяч человек.

