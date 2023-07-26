Длительность пожара на популярном у россиян курорте Турции превысила 36 часов

A Haber: пожар в районе турецкого Кемера продолжается более 36 часов, сгорело 180 га леса

Лесной пожар в районе турецкого города Кемер продолжается уже более 36 часов. О катастрофе на популярном у россиян курорте сообщает телеканал A Haber.

По информации СМИ, пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра — по последним данным, сгорело 180 гектаров леса. Борьбу с огнем в ночь на 26 июля вели вертолеты и сотрудники спецслужб на земле.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что населенным пунктам пожар не угрожает. Власти уточнили, что катастрофа никак не затронула отели — они работают в прежнем режиме.

Синоптики прогнозируют, что жара на юге Турции сохранится до конца недели. При этом самыми неблагоприятными окажутся 26 и 27 июля, когда воздух может прогреться до 40 градусов Цельсия.

Ранее генеральное консульство России в Турции назвало курорт Кемер в Анталье местом с самой опасной ситуацией из-за лесных пожаров. Начавшийся вечером 24 июля пожар распространился в лесах, расположенных к северу от основной зоны отдыха, отметили в ведомстве.