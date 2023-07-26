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16:24, 26 июля 2023Наука и техника

Межпланетную станцию «Луна-25» заправили топливом

«Роскосмос»: межпланетную станцию «Луна-25» заправили топливом и сжатыми газами

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая является частью российской лунной программы, заправили топливом и сжатыми газами. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Специалисты Роскосмоса транспортировали "Луну" в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов. Сейчас заправленная топливом и сжатыми газами станция находится на рабочем месте. В ближайшее время расчет приступит к сборке космической головной части», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что запуск станции запланирован в «астрономическое окно» в августе.

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Ранее в июле руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов сообщил, что первую российскую миссию на естественный спутник Земли планируется запустить с космодрома Восточный 11 августа.

В том же месяце в Научно-производственном объединении имени Лавочкина рассказали, что вероятность успеха российской миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов.

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    Даниил Иринин
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