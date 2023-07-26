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16:03, 26 июля 2023Спорт

Иностранный футболист объяснил решение остаться в России

Хорватский футболист «Урала» Даниель Мишкич заявил, что ему нравится жить в России

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Хорватский полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниель Мишкич объяснил решение остаться в России. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что ему и его семье нравится жить в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что находится в России уже пять лет. «В этой стране для моих близких есть абсолютно все, а меня как футболиста устраивает Российская премьер-лига — это чемпионат хорошего уровня», — добавил Мишкич.

Хорватский хавбек переехал в Россию в 2018 году. Он два сезона играл за «Оренбург», а затем продолжил выступления в «Урале».

23 июля испанский тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил решение провести отпуск в России. Он заявил, что хотел побыть в лесу на свежем воздухе и попробовать блюда русской кухни.

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    Анастасия Борисова
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