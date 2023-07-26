Выявлены оптимальные для перекуса продукты

Medical Xpress: перекусы продуктами высокого качества снижают уровень инсулина в крови

Ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) выявили оптимальные для перекуса продукты. Результаты работы будут представлены на собрании Американского общества питания NUTRITION 2023, краткий обзор приводит Medical Xpress.

В новом исследовании приняли участие более 1000 человек. Основной задачей авторов было понять, влияют ли перекусы на здоровье и имеет ли значение качество употребляемых в этот момент продуктов. Специалисты пришли к выводу, что качество перекусов важнее, чем их количество или частота. Для этого они изучили связь количества, качества и времени перекусов с содержанием жиров в крови и уровнем инсулина, которые являются показателями здоровья сердечно-сосудистой системы.

Анализ показал, что перекусы продуктами более высокого качества (которые содержат значительное количество питательных веществ по сравнению с калориями) были связаны с улучшением процессов, вызванных повышенным количеством жира и инсулина в крови. В то же время поздние вечерние перекусы приводили к нездоровым уровням глюкозы и липидов в крови.

В июне 2023 года сотрудники Университета Джорджии вычислили уменьшающий риск ожирения и диабета второго типа режим питания. По их мнению, этому может способствовать интервальное голодание, а не трехразовое питание и перекусы.