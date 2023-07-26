Тренер назвала способы похудеть с помощью плавания

Тренер Токарева заявила, что аквааэробика помогает бороться с целлюлитом и лишним весом

Фитнес-тренер Наталья Токарева назвала способы похудеть с помощью плавания. Ее слова приводит «Крымская газета».

Токарева заявила, что в воде стоит заниматься аквааэробикой, так как она помогает бороться с целлюлитом и лишним весом. Кроме того, она подтягивает кожу и приводит мышцы в тонус. Также для занятий аква­аэробикой нет ограничений по здоровью, поэтому даже люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут двигаться в воде.

Тренер добавила, что в воде снижается нагрузка на суставы. При этом гимнастика на глубине нагружает основные группы мышц, включает в процесс мускулы-стабилизаторы, отвечающие за статичность корпуса, улучшает баланс, чувство равновесия, что полезно, особенно для пожилых людей.

6 мая фитнес-эксперт Александр Мироненко дал советы по избавлению от жира на внутренней поверхности бедер. Мироненко рекомендовал заниматься аэробными упражнениями, такими как бег, езда на велосипеде, плавание.