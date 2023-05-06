Фитнес-эксперт дал советы по избавлению от жира на внутренней поверхности бедер

Фитнес-эксперт посоветовал бегать для избавления от жира на внутренней поверхности бедер

Двукратный чемпион России по легкой атлетике, фитнес-эксперт Александр Мироненко дал советы по избавлению от жира на внутренней поверхности бедер. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Мироненко предложил увеличить количество физической активности. «Рекомендуется заниматься аэробными упражнениями, такими как бег, езда на велосипеде, плавание и так далее. Также нужно подключить силовые тренировки — они помогут укрепить мышцы и ускорить метаболизм», — подчеркнул он.

Специалист рассказал, что для похудения также важно создавать дефицит калорий и есть больше овощей, фруктов и белковых продуктов. Кроме того, Мироненко отметил важность воды для сжигания жира и посоветовал пить не менее двух литров в день.

Ранее тренер Майк Боул раскрыл секреты избавления от жира в области живота. Он посоветовал делать упражнения, задействующие несколько групп мышц. Наиболее эффективными Боул назвал отжимания, подтягивания, выпады, приседания и становую тягу с гантелями.