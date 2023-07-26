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13:15, 26 июля 2023Моя страна

В Смоленской области появится новый туристический комплекс

Туристический объект «Сады Голицыных» возведут в Смоленской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Смоленской области рядом с усадьбой Голицыных возведут туристический комплекс «Сады Голицыных». Как уточнил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Василий Анохин, новый объект возведут в деревне Самуйлово.

По его словам, помимо четырехзвездочного отеля и гостевых домов на 130 номеров на территории комплекса будет размещена и другая туристическая инфраструктура.

«Место для семейного отдыха такого формата привлечет поток туристов из соседних регионов», — подчеркнул Анохин, добавив, что новый объект принесет району 100 новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае в ближайшее время появится несколько новых глэмпингов.

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    Варвара Кошечкина
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