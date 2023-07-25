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15:13, 25 июля 2023Моя страна

В Хабаровском крае появятся новые глэмпинги

В Хабаровском крае планируют открыть несколько новых глэмпингов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Хабаровском крае в ближайшее время появится несколько новых глэмпингов. Об имеющихся планах в беседе с ТАСС рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

По словам собеседницы агентства, в ведомстве с 2022 года замечают восстановление предпринимательской активности и высокие показатели по строительству новых туробъектов, таких как гостиницы, хостелы и турбазы. При этом наибольший интерес, по ее словам, вызывают глэмпинги.

«Ожидаем открытия глэмпингов "Сысоевская слобода" в Беловодье. Также летом ожидаем запуска первых сафари-тентов — глэмпинг "Загород" — в селе Краснореченское. Начато строительство глэмпинга "Крылья" со спа-комплексом на Хехцире», — уточнила она.

Глава министерства указала, что в крае в настоящий момент принимают туристов более 110 турбаз, в том числе 11 глэмпингов, которых стало вдвое больше за последние два года. Пунтус отметила, что загрузка глэмпингов в выходные дни составляет 100%, а бронирования осуществляются на полгода вперед.

Ранее сообщалось, что на острове Кунашир построили новый глэмпинг, который поможет решить вопрос с дефицитом мест для туристов.

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    Варвара Кошечкина
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