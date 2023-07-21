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14:10, 21 июля 2023Моя страна

На Дальнем Востоке построили новый глэмпинг

Новый глэмпинг построили на острове Кунашир

Фото: Lucija Ros / Unsplash

На острове Кунашир построили новый глэмпинг, который поможет решить вопрос с дефицитом мест для туристов. О новом объекте подробно рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Уточняется, что новый комплекс состоит из 22 домиков. Он оборудован спа-зоной с термальными бассейнами и купольным рестораном. Глэмпинг был возведен в рамках реализации национального проекта Туризм и индустрия гостеприимства. При создании объекта были учтены природные особенности острова Кунашир: в частности, в спа-пространстве используется вода из местных термальных источников.

Отмечается, что ко встрече с первыми гостями комплекс будет готов уже в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что в селе Чирката Гумбетовского района Дагестана течение трех лет планируют создать курортный комплекс «Абрикосовая долина».

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    Варвара Кошечкина
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