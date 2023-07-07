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16:57, 7 июля 2023Моя страна

В Дагестане появится «Абрикосовая долина»

В Дагестане планируют создать туристический кластер «Абрикосовая долина»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В селе Чирката Гумбетовского района Дагестана течение трех лет планируют создать курортный комплекс «Абрикосовая долина». Об этом сообщает ТАСС.

Комплекс хотят расположить на территории бывшего консервного завода «Джи».

«Это будет эксклюзивный курорт с максимальным погружением в природу и набором услуг пятизвездочного отеля, с вниманием к истории и традициям, присущим этому уникальному месту. Мы планируем также создать несколько туристических маршрутов. Глэмпинг общей площадью 4,7 гектара будет представлять собой домики и шатры с дизайнерским интерьером. Строительство будет осуществляться в течение трех лет за счет собственных и заемных средств, это примерно около миллиарда рублей», — рассказал директор по девелопменту ООО «Сулак Капитал» Алексей Курячий.

Власти региона заявили о готовности поддержать проект и рассмотрят возможность компенсации части средств, потраченных инвесторами

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