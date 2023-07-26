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14:32, 26 июля 2023Ценности

Успенская отреагировала на связанный с пластикой скандал с хирургом Киркорова

Российская певица Любовь Успенская отреагировала на скандал с хирургом Тимуром Хайдаровым

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Любовь Успенская отреагировала на связанный с пластикой скандал с хирургом исполнителя Филиппа Киркорова Тимура Хайдарова. Соответствующий комментарий она разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В первую очередь, артистка подчеркнула, что не имеет желания заниматься разбирательствами. «Так как мне сейчас задают много вопросов, скажу: да, мне не понравился результат, я переделала его в другой клинике. Скрывать не буду, чтобы не быть как артисты, рекламировавшие в 90-е финансовые пирамиды, где потом миллионы людей пострадали», — заявила она.

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При этом Успенская отметила, что обвинения Хайдарова в ее адрес о вымогательстве говорят о его профессиональных качествах.

«То, что он на ровном месте вдруг назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну, — это его уровень профессионализма и осознанности. Перепалку точно устраивать не стану, поступлю строго по закону. Как говорится, следствие покажет», — высказалась певица, уточнив, что данной ситуацией занимается ее адвокат Елена Сенина.

Ранее в июле юрист Славы и Любови Успенской обвинила хирурга Киркорова в клевете. По словам адвоката, доктор, оперировавший ранее исполнителя Филиппа Киркорова, разместил в своих социальных сетях информацию о том, что упомянутые артистки являются вымогательницами.

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    Екатерина Ештокина
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