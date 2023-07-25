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12:24, 25 июля 2023Ценности

Адвокат Славы и Любови Успенской обвинила хирурга Киркорова в клевете

Адвокат певиц Славы и Успенской Елена Сенина обвинила хирурга Тимура Хайдарова в клевете

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат российских певиц Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и Любови Успенской Елена Сенина обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в клевете. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал Super.

По словам юриста, доктор, оперировавший ранее исполнителя Филиппа Киркорова, разместил в своих социальных сетях информацию о том, что упомянутые артистки являются вымогательницами. «Конечно, это не может не оскорбить. Более того, я должна сказать, что это попадает под состав уголовно-наказуемого деяния клеветы. Поэтому мы сейчас думаем, как нам поступить правильно, чтобы наши интересы были удовлетворены», — пояснила эксперт.

Помимо этого, Сенина уточнила, что ее доверительницы настроены категорически из-за адвоката, который представляет интересы Хайдарова, и предполагают, что переговоры с ним невозможны.

«Но я хочу подчеркнуть, что сторона Тимура Хайдарова в лице его супруги проявила правильную и обоснованно верную договороспособность. Супруга Светлана, насколько нам известно, она директор клиники, вышла с нами на переговоры и пытается взаимоприемлемым путем решить данную ситуацию. Это может характеризовать Светлану и, соответственно, Тимура с хорошей стороны. В настоящий момент переговоры по урегулированию конфликта с оскорблением ведутся», — заключила Сенина.

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Известно, что певица Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на грудь, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.

Ранее в июле хирург Тимур Хайдаров отреагировал на скандал из-за операции певицы Славы. Врач заявил, что истину произошедшего он рассказывать не будет, поскольку его не волнует хейт в интернете.

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    Екатерина Ештокина
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