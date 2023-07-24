Хирург Киркорова отреагировал на скандал из-за пластики груди певицы Славы

Хирург Киркорова Тимур Хайдаров отреагировал на скандал из-за пластики груди певицы Славы

Пластический хирург певца Филиппа Киркорова Тимур Хайдаров отреагировал на скандал, связанный с пластикой груди исполнительницы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская). Соответствующий комментарий публикует журналистка Мария Милерюс в своем Telegram-канале.

Врач заявил, что свою истину произошедшего он рассказывать не будет. «Знаете, я не хочу добавлять еще свою версию, не потому что боюсь чего-то, а потому что не хочу продолжать этот скандал. Хейт в интернете меня не волнует», — пояснил доктор.

Известно, что певица публично рассказала о неудачной пластической операции на грудь, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.

Ранее Слава пригрозила Киркорову рассказать правду о его личной жизни, если тот продолжит распространять о ней ложные факты, а также защищать своего друга, хирурга Хайдарова. Слава пообещала, что раскроет детали личной жизни артиста и других звезд, если они продолжат писать про нее неправду, стремясь оправдать врача.

