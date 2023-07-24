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13:36, 24 июля 2023Культура

Певица Слава пригрозила Киркорову рассказать правду о его личной жизни

Певица Слава пригрозила Филиппу Киркорову рассказать правду о его личной жизни

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) пригрозила исполнителю Филиппу Киркорову рассказать правду о его личной жизни, если он продолжит распространять о ней ложные факты, а также защищать своего друга, пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Конфликт исполнителей начался после того, как певица публично рассказала о неудачной пластической операции на грудь, которую ей сделал звездный хирург Тимур Хайдаров. Слава показала огромные рубцы на теле, а также отметила, что маммопластика была проведена некачественно.

На защиту специалиста встал Киркоров, который ранее перенес несколько операций у хирурга и заявлял о том, что доволен результатом. Артист сообщил в своем Telegram-канале, что его коллега не соблюдала рекомендации после операции и проигнорировала этап восстановления после маммопластики, из-за чего результат операции был испорчен.

В ответ на это Слава пообещала, что раскроет детали личной жизни артиста и других звезд, если они продолжат писать про нее неправду, стремясь оправдать хирурга: «Что они (артисты — прим. "Ленты.ру") делают под закрытыми дверьми, куда они ходят... Я просто сейчас не буду, у нас у всех должна быть личная жизнь... Не будите лихо, пока оно тихо!»

Исполнительница добавила, что хорошо относится к коллеге и обожает его как певца. При этом она не позволит ему советовать, как ей себя вести.

У меня шикарное поведение. Я могу выпить в любой момент, когда мне этого хочется. Все уже начали говорить, что я там какая-то алкоголичка... После операции я выполняла все предписания доктора. Мне просто неправильно сшили грудь. Так что, Филипп, дружба дружбой, а служба службой!

Славапевица

Ранее бывший диджей Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева рассказала, что 56-летний певец намерен в скором времени сыграть свадьбу.

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    Анастасия Астахова
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