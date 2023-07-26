Стало известно о состоянии госпитализированного Игоря Ясуловича

Состояние госпитализированного актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича стабилизировалось

Стало известно об изменении состояния 81-летнего актера из фильма «Бриллиантовая рука» Игоря Ясуловича, которого ранее экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, артисту стало лучше, его состояние стабилизировалось, а врачи сняли звезду советского кино с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщается, что врачи наблюдают положительную динамику в самочувствии актера: он начал ориентироваться в пространстве и самостоятельно дышать, а также вспомнил, кто он и что делает в больнице.

Несмотря на это, артиста по-прежнему лихорадит, а его температура не опускается ниже 38 градусов.

Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве 18 июля. Звезда советского кино плохо себя чувствовал в течение нескольких дней. Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек.

Позже стало известно об ухудшении состояния народного артиста России.