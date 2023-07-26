Захарова оценила идею Макрона о визите на саммит БРИКС

Захарова: присутствие Макрона на саммите БРИКС в ЮАР не будет содействовать решению задач

Присутствие президента Франции Эммануэля Макрона на саммите БРИКС в ЮАР не будет содействовать решению задач, которые стоят перед организацией. Так идею французского президента, который не получил приглашение от южноафриканских властей, оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Убеждены, что участие в саммите БРИКС президента Франции [Макрона] нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. Франции нечего предложить этому объединению, что могло бы его заинтересовать», — резюмировала представитель.

13 июня Макрон обратился к коллеге из ЮАР с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Позднее стало известно, что президент Франции, а также лидеры США и Великобритании не получили приглашения на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в августе.