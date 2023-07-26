Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 26 июля 2023Мир

Захарова оценила идею Макрона о визите на саммит БРИКС

Захарова: присутствие Макрона на саммите БРИКС в ЮАР не будет содействовать решению задач

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Присутствие президента Франции Эммануэля Макрона на саммите БРИКС в ЮАР не будет содействовать решению задач, которые стоят перед организацией. Так идею французского президента, который не получил приглашение от южноафриканских властей, оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Убеждены, что участие в саммите БРИКС президента Франции [Макрона] нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. Франции нечего предложить этому объединению, что могло бы его заинтересовать», — резюмировала представитель.

13 июня Макрон обратился к коллеге из ЮАР с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Позднее стало известно, что президент Франции, а также лидеры США и Великобритании не получили приглашения на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в августе.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам за госизмену

    Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки

    Певица Ханна показала фигуру через полгода после родов

    Западные эксперты заявили об ответственности НАТО за провал контрнаступления ВСУ

    Полчища хриплых лопатоногов заполонили дорогу и остановили машины

    Синоптик предупредил об обрушении тропических ливней на часть России

    В Госдуме оценили последствия введения ГОСТа для школьной формы

    Москвичку обманули почти на 100 тысяч рублей при закупке амуниции для СВО

    Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

    В одной стране выгорели миллионы гектаров леса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости