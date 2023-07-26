Российская фигуристка объяснила завершение карьеры нечестностью результатов

Российская фигуристка Цибинова объяснила завершение карьеры нечестностью результатов

Российская фигуристка Ксения Цибинова объяснила завершение карьеры нечестностью результатов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда ты выходишь и на протяжении всего сезона катаешь чисто и на конкретном соревновании тоже чисто, а потом выходят и катают программу с двойными прыжками и попадают в сборную России, становится обидно», — заявила бывшая спортсменка. Она подчеркнула, что ей надоело целые дни проводить на катке и не иметь никакой личной жизни.

На счету Цибиновой две победы на этапах Кубка России. На чемпионате страны в 2021 году в Челябинске она заняла восьмое место, набрав 203,56 балла. После этого спортсменка завершила карьеру.

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