Молдавского бизнесмена заочно приговорили к 20 годам колонии в России

В Москве заочно осудили на 20 лет молдавского бизнесмена Платона за вывод денег из России

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии строгого режима за незаконный вывод из России денег в валюте на сумму более 126 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Платона признали виновным по статье 210 («Создание преступного сообщества») и части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ. Также суд назначил бизнесмену штраф 2,5 миллиона рублей.

Платон находится в международном розыске. Заочный суд над ним в России начался 23 ноября 2021 года. Следствие настаивало, что бизнесмен, владевший кредитной организацией Moldindconbank, создал с политиком и олигархом Владимиром Плахотнюком преступную группу для вывода денег из России. К ним присоединились еще несколько банкиров и предпринимателей России и Молдавии. С 2013-го по 2014 год они посредством незаконных валютных операций перевели со счетов российских банков по подложным документам миллиарды рублей. Молдавия отказала в выдаче Платона.

Пятерых фигурантов по делу осудили в Москве в 2022 году на срок от 15,5 года до 19 лет.