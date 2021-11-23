Силовые структуры
 
Последние новости
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на учебное заведение в Казани
В России возбудили 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVD-19
Оценена опасность поражающей зрение после COVID-19 «черной плесени» для России
Детали для российских «Бумерангов» напечатают на 3D-принтере
В Сербии оценили выгоду от сотрудничества с Россией по газу
Адвокат Януковича обратился к Зеленскому
Мэр Харькова объяснил большое число аварий в городе хорошими дорогами
Патрушев перечислил причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
Названы московские районы с самыми дешевыми квартирами для аренды 
Гаркалин привился от коронавируса за четыре месяца до болезни
Новости партнеров
Прослушать новость

В России начнется заочный суд над молдавским банкиром за вывод миллиардов рублей

Генпрокуратура передала суду дело молдавского банкира Платона о выводе 126 млрд. руб.
Перейти в «Мою Ленту»
Вячеслав Платон
Вячеслав Платон
Кадр: TV8 / YouTube

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в молдавского банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в выводе из страны 126 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение, из которого следует, что фигуранту вменяются статьи 210 («Создание и руководство преступным сообществом») и 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Платон, владевший кредитной организацией Moldindconbank, создал с политиком и олигархом Владимиром Плахотнюком преступную группу для вывода денег из России. К ним присоединились еще несколько банкиров и предпринимателей России и Молдавии. Таким образом, с 2013-го по 2014 год участники ОПС посредством незаконных валютных операций перевели со счетов российских банков по подложным документам 126 миллиардов рублей.

Расследованием занимался Следственный департамент МВД России. Платон скрывается за пределами страны, Молдавия в его выдаче отказала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Молдавия отказалась выдать обвиняемого в выводе из России 500 миллиардов рублей
Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд
Контролировавшего Молдавию олигарха нашли в Турции
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
19:3321 ноября

Подозреваемый в убийстве 50-летнего маляра раскрыл подробности преступления

12:4121 ноября

Появились фото подозреваемых в убийстве 50-летнего маляра

11:4221 ноября

После аварии с выпавшим из багажника телом мужчины задержали троих россиян

Силовые структуры00:0021 августа

«Напугать так, чтобы домой уехали»

Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
18:3621 ноября

Друга брата Нурмагомедова отправили в СИЗО

10:1321 ноября

При аварии в Ленобласти тело погибшего россиянина вылетело из багажника

08:0521 ноября

СК проверит информацию о массовой драке подростков в Подмосковье

Силовые структуры00:0219 августа

«Самое секретное подразделение страны»

40 лет назад в СССР создали уникальный спецназ. За что его ненавидел Ельцин?
22:4020 ноября

Возбуждено уголовное дело после гибели младенца в ДТП с «Газелью» в Новой Москве

07:3920 ноября

Россиянина обвинили в размещении фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

01:0620 ноября

Охранники магазина в Москве избили не заплатившего за игрушку мужчину

Россия
Песков предупредил о новых волнах COVID-19
Российский адмирал уверен, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО.
Что известно об этой версии трагедии?
Кремль оценил возможность введения дополнительных ограничений на фоне COVID-19
«Люди доверчивы, их легко сбить с толку»
 
Песков отверг планы России нападать на Украину
«Это значит, что мой ребенок умрет?»
Степу спасет операция на сердце, но в России таких не делают. Ему нужна ваша помощь
В России появилась поражающая зрение после COVID-19 «черная плесень»
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
Названы причины национальных конфликтов в СССР
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Лукашенко заявил об отсутствии желающих остаться в Белоруссии мигрантов
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
В Кишиневе здание мэрии атаковал лучник
Пограничное стояние.
Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Мигранты в Белоруссии рассказали ООН о смертельной угрозе на их родине
Все материалы
Экономика
В России отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Rambler&Co выяснил отношение россиян к «Черной пятнице»
Заработать на образование.
Кто купил Азиатско-Тихоокеанский банк?
Сбер соберет дизайнеров на междисциплинарную конференцию
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
МВФ раскрыл условия финансовой помощи Украине
Все материалы
Силовые структуры
Заместителя руководителя Красноярской синагоги уличили в педофилии
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Нападение россиян с топором на офис микрокредитной организации попало на видео
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
Следственный комитет возбудил дело после массового отравления россиян суши
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Все материалы
Спорт
Макгрегор захотел драться за титул
Вратарь «Зенита» рассказал о шокировавших его ценах в Скандинавии
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Российская синхронистка рассказала о зависимости от лайков в соцсетях
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Гаркалин привился от коронавируса за четыре месяца до болезни
СК проверит лечивших Русланову врачей
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
Названы самые востребованные на новогодних корпоративах в 2021-м звезды
Без спешки.
О виртуальных российских музеях
Раскрыты гонорары российских звезд за новогодние корпоративы в 2021-м
«Я обаятельный мерзавец»
Звезда «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин умер от коронавируса. Каким его запомнят россияне?
Все материалы
Интернет и СМИ
Информация о письме Розенбаума Путину оказалась фейком
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Комики из шоу «Игра» ответили на обвинения в краже формата у КВН
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
Парень помог семье девушки с настройкой роутера и попал в неловкую ситуацию
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Тодоренко пожаловалась на травлю из-за шоу «Орел и решка»
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Специалисты назвали лучший сорт российского пива
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Послание в бутылке преодолело 3,8 тысячи километров за шесть лет
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Специалист сравнил советское пиво с современным российским
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха
Все материалы
В России ужесточат наказание для лихачей
SEMA: самые крутые тюнинг-проекты из Города Греха
Тысячи лошадиных сил американского, немецкого и японского происхождения
Появились изображения серийного турецкого «эрдоганомобиля»
Они потеснили бы Toyota Camry. Если бы продавались в России
Конкуренты корейских и японских седанов
Россиян оставят без новогодних скидок на автомобили
McLaren Speedtail за 300 миллионов — за что такие деньги?
Видео: трехместный 1000-сильный гиперкар, который уже не купить
Российские Hyundai прибавили в цене до 90 тысяч рублей
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
К Новому году Сочи украсят интерактивными экранами и световыми композициями
«Северная природа капризна и непредсказуема»
Что нужно знать туристу перед путешествием по Мурманской области?
«Все равно что играть в шахматы».
Почему российская драматургия стала одной из самых сильных в мире
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Город-герой Смоленск.
Какую ошибку допустил Гитлер во время битвы за Смоленск и в результате не получил Москву?
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Хочу жить у моря»
Особенности водных видов спорта в самом западном регионе России
Все материалы