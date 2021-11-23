В России начнется заочный суд над молдавским банкиром за вывод миллиардов рублей

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в молдавского банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в выводе из страны 126 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение, из которого следует, что фигуранту вменяются статьи 210 («Создание и руководство преступным сообществом») и 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Платон, владевший кредитной организацией Moldindconbank, создал с политиком и олигархом Владимиром Плахотнюком преступную группу для вывода денег из России. К ним присоединились еще несколько банкиров и предпринимателей России и Молдавии. Таким образом, с 2013-го по 2014 год участники ОПС посредством незаконных валютных операций перевели со счетов российских банков по подложным документам 126 миллиардов рублей.

Расследованием занимался Следственный департамент МВД России. Платон скрывается за пределами страны, Молдавия в его выдаче отказала.