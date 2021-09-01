Дело банкира власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Власова считают участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка, которая по «молдавской схеме» вывела из России валюту на 500 миллирадов рублей. По версии следствия, в 2013 году Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Александр Коркин создали схему по выводу из России средств через принадлежащий Платону BC Moldindconbank S.A. С помощью Власова злоумышленники в течение года вывели со счетов «Балтики» и «Индустриального кредита», которые аккумулировали средства с российской стороны, более 46 млиардов рублей. Выведенные средства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее Власова уже арестовывали по другому делу – в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 млрд руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей