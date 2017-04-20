Молдаванин Платон получил 18 лет за вывод из России 20 миллиардов долларов

Обвиняемого в выводе из России в офшоры 20 миллиардов долларов молдавского бизнесмена Вячеслава Платона приговорили к 18 годам тюремного заключения. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает «Интерфакс».

Вердикт вынесен в Буюканском районном суде Кишинева. Отмечается, что из-за неподобающего поведения и оскорбления судей обвиняемый отсутствовал на предыдущих заседаниях. В четверг он прибыл на оглашение приговора, однако ему не дали выступить с последним словом.

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Прокуратура требовала для подсудимого 23 года лишения свободы.

Платон был задержан в Киеве в июле 2016 года. Он обвинялся в выводе в офшоры из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов. Кроме того, ему инкриминировали хищение более 20 миллионов долларов из молдавского Banca de Economii, который обанкротился в октябре 2015 года.

24 марта глава российского Центробанка Эльвина Набиуллина заявила о ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег из России.

Двумя днями ранее молдавская генпрокуратура рассказала о подробностях вывода 22 миллиардов долларов из России. В отношении 16 судей, четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии (в том числе заместителя главы) и девяти работников коммерческого банка было возбуждено уголовное дело.