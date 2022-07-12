Фигурантам дела о выводе из России 126 миллиардов рублей дали до 19 лет

Суд Москвы дал фигурантам дела владельца «Молдиндконбанка» Платона от 15,5 до 19 лет

Тверской районный суд Москвы приговорил пятерых фигурантов дела о выводе из России более 126 миллиардов рублей в иностранной валюте к срокам от 15,5 года до 19 лет. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Венеру Шарипову и Рината Юсупова признали виновными по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и 193 («Совершение валютных операция по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ.

Как рассказали «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России, не позднее 2013 года владелец Молдиндконбанка Вячеслав Платон вместе с бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создал преступное сообщество для того, чтобы нелегально выводить средства в иностранной валюте из России. Они привлекли в сообщники фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

С июня 2013-го по май 2014 года сообщники совершили операции по переводу денег из российских банков на счета Молдиндконбанка, предоставив поддельные документы.

29 октября 2021 год сообщалось, что Молдавия отказалась выдать обвиняемого в выводе из России 500 миллиардов рублей банкира Вячеслава Платона.