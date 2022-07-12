Фигурантам дела о выводе из России 126 миллиардов рублей дали до 19 лет
Тверской районный суд Москвы приговорил пятерых фигурантов дела о выводе из России более 126 миллиардов рублей в иностранной валюте к срокам от 15,5 года до 19 лет. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в суде.
Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Венеру Шарипову и Рината Юсупова признали виновными по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и 193 («Совершение валютных операция по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ.
Как рассказали «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России, не позднее 2013 года владелец Молдиндконбанка Вячеслав Платон вместе с бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создал преступное сообщество для того, чтобы нелегально выводить средства в иностранной валюте из России. Они привлекли в сообщники фактических владельцев ряда российских банков Олега Власова, Александра Григорьева и Олега Кузьмина, руководителей казначейств банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
С июня 2013-го по май 2014 года сообщники совершили операции по переводу денег из российских банков на счета Молдиндконбанка, предоставив поддельные документы.
29 октября 2021 год сообщалось, что Молдавия отказалась выдать обвиняемого в выводе из России 500 миллиардов рублей банкира Вячеслава Платона.