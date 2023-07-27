Блинкен заявил, что США осуждают попытку переворота в Нигере

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку переворота в Нигере. Об этом сообщает корреспондент Wall Street Journal.

«Мы осуждаем любые попытки захватить власть силой», — заявил политик. Блинкен отметил, что США активно взаимодействуеют с правительством Нигера, а также с партнерами в регионе и во всем мире, и будут продолжать это делать до тех пор, пока ситуация не будет разрешена мирным путем.

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты отслеживают ситуацию.

26 июля военные Нигера объявили о свержении президента Мохамеда Базума и закрытии границ государства. Reuters сообщил, что охранники президента Нигера удерживают президента Мохамеда Базума в президентском дворце в столице страны