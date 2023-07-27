Фитнес-эксперты рассказали о пользе «болгарских выпадов»

Эксперты Shape посоветовали «болгарские выпады» для проработки квадрицепса бедра

Фитнес-эксперты журнала Shape рассказали о пользе «болгарских выпадов». Рекомендации приведены на сайте издания.

Исходное положение при выполнении этого упражнения — стоя на одной ноге, вторая нога отведена назад, стопа лежит на скамье шнурками кроссовок вниз. «Опуститесь. Передняя голень и туловище остаются ровными и перпендикулярными полу. Перенесите 90 процентов своего веса на переднюю опорную ногу. Оттолкнитесь опорной ногой, чтобы подняться в исходное положение», — пояснили специалисты.

По словам экспертов, традиционные болгарские выпады помогают проработать квадрицепс бедра и при этом дополнительно нагрузить ягодичные мышцы, мышцы кора и икры. Они отметили, что при выполнении выпада не на полную амплитуду (до угла 90 градусов в колене) или при использовании гантелей можно обеспечить максимальную загрузку мышц, повысить силу и выносливость.

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