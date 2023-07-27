Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниэль Альтмайер
Сегодня
18:35 (Мск)
Андрей Рублёв
Гамбург (м)
Будё-Глимт
Сегодня
19:00 (Мск)
Богемианс 1905
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа D
Бешикташ
Сегодня
21:00 (Мск)
Тирана
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ЧФР Клуж
Сегодня
20:30 (Мск)
Адана Демирспор
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
14:55, 27 июля 2023Спорт

Отказавшуюся от рукопожатия с россиянкой украинскую саблистку дисквалифицировали

Отказавшуюся пожать руку россиянке Смирновой украинскую саблистку дисквалифицировали

Фото: Tadashi Miyamoto / AFLO / Globallookpress.com

Украинскую саблистку Ольгу Харлан, отказавшуюся от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане, дисквалифицировали. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская сторона подала протест на результат встречи, который не удовлетворили. Поединок Харлан со Смирновой прошел ранее 27 июля. Победу одержала украинка, которая вышла в 1/16 финала соревнований.

24 июля украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался от поединка с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира. Имя Рейзлина находилось в списке участников соревнований в индивидуальной шпаге, однако незадолго до поединка исчезло из него.

Турнир проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл число потерянных ВСУ в последней атаке бойцов

    В российском сервисе для знакомств появилась уникальная опция

    Кеннеди-младший назвал США виновными в саботаже мира между Россией и Украиной

    Иностранный дипломат вышел в свет в футболке с Путиным и объяснил свое решение

    Россия простит часть долгов африканской стране

    Эстония получит от НАТО более 40 миллионов евро для приема контингентов альянса

    Боня ответила на слова бывшей жены Мамаева о пластике фразой «любитель пришить»

    Ведущая Первого канала пожаловалась на «вечную женскую беду»

    Пентагон ответил на обвинения в сокрытии информации о пришельцах

    В Москве суды стали реже арестовывать фигурантов экономических дел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости