Отказавшуюся от рукопожатия с россиянкой украинскую саблистку дисквалифицировали

Отказавшуюся пожать руку россиянке Смирновой украинскую саблистку дисквалифицировали

Украинскую саблистку Ольгу Харлан, отказавшуюся от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане, дисквалифицировали. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российская сторона подала протест на результат встречи, который не удовлетворили. Поединок Харлан со Смирновой прошел ранее 27 июля. Победу одержала украинка, которая вышла в 1/16 финала соревнований.

24 июля украинский шпажист Игорь Рейзлин отказался от поединка с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира. Имя Рейзлина находилось в списке участников соревнований в индивидуальной шпаге, однако незадолго до поединка исчезло из него.

Турнир проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.